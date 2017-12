George Weah, bivša nogometna zvijezda i jedan od ponajboljih sprtaša Afrike, ušao je u povijest i postao predsjednik Liberije, pobijedivši na izborima potpredsjednika Josepha Boakaija u drugom krugu.

"Na osnovu rezultata Weah je izabrani predsjednik", rekao je Morluba Morlu, zamjenik menadžera kampanje nekadašnjeg nogometaša za agenciju Reuters.

"Sa dubokim emocijama želim da se zahvalim liberijskom narodu koji me je počastvovao današnjim glasanjem. Ovo je velika nada za sve nas", napisao je legendarni nogometaš i novoizabrani predsjednik Liberije na svojem Twitter profilu.

It is with deep emotion that I want to thank you, the Liberian people, for honoring me with your vote today. It is a great hope. #Liberia #Liberia2017