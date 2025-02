Minhenska zračna katastrofa: Najteži dan u povijesti Manchester Uniteda kada su stradale "Busbyjeve bebe"

Minhenska zrakoplovna katastrofa dogodila se na današnji dan, 6. veljače 1958. godine kada je zrakoplov British European Airwaysa pokušao po treći put poletjeti s aerodorma u Munchenu, no umjesto toga proletio je kroz zaštinu ogradu, raspao se i zapalio.

U zrakoplovu su se nalazile 44 osobe, 20 ih poginulo na licu mjesta, a još troje ih je podleglo ozlijedama. Glavninu putnika činila je momčad Manchester Uniteda, koja je u to doba nosila nadimak "Busbyeve bebe", po njihovom treneru Mattu Busbyu, a "bebe" jer su bili iznimno mladi.

Od 17 igrača, osam ih je poginulo, kao i troje zaposlenika nogometnog kluba, te dvojica sportskih novinara. Nesreća je desetkovala Manchester United kojem je trebalo cijelo desetljeće da se vrati na staze europske nogometne slave koja je čekala "Busbyeve bebe" čije vrijeme je tek dolazilo.

Kako je došlo do nesreće?

Manchester United vraćao se s četvrfinalne utakmice u Beogradu s Crvenom zvezdom koju su upravo elimininirali iz natjecanja. U prošlom kolu europskih natjecanja igrali su s Duklom iz Praga, pa kako je taj povratak bio iznimno kompliciran i naporan igračima, a uključivao je avion do Amsterdama, brod preko La Manchea i vlak do Manchestera, ovaj put su naručili charter let od Beograda do Londona.

Činilo se to kao dobra ideja, jer zbog onog dugog povratka iz Praga Manchester United je loše odigrao kolo domaćeg engleskog prvenstva. Let je bio predugačak za britanski zrakoplov Airspeed AS-57 Ambasador, pa su morali stati u Munchen na točenje kerozina.

Kad su trebali ponovno poletjeti, dvojica pilota s iskustvom letenja za RAF u Drugom svjetskom ratu, James Thain i Kenneth Rayment, nikako nisu uspjevali stabilizirati rad motora. Raspravljalo se o tome da putnici i avion prenoće u Munchenu, kako bi mehaničari detaljno pregledali motore, ali kapetan Thain bio je nestrpljiv da ipak polete tada kako ne bi kvario raspored. Obećao je mehaničaru da će polako dodavati gas, a minhenska pista bila je dovoljno duga da stignu polako razviti brzinu potrebnu za uzlet.

Putnici su ušli zrakoplov, a piloti su započeli s treći pokušajem polijetanja. Sve je bilo dobro, prošli su već i točku nakon koje nema povratka, nedostajalo im je još samo 3 km/h brzine za uzlet, kad su kotači naletjeli na bljuzgu na pisti. Pali su na 207 km/h, a onda i na 194 km/h. "Kriste, nećemo uspjeti", viknuo je pilot Rayment.

Avion je sletio s piste, zabio se u zaštitnu ogradu, krilo je udarilo u kuću i zapalilo je, rep je otpao, kokpit se zabio u drvo, a desna strana trupa aviona zabila se u garažu u kojoj je bio kamion s gumama i zapalio se. Reyment je bio teško ozlijeđen, te je kasnije u bolnici podlegao ozlijedama, a Thain je pokušavao gasiti požar i pomoći unesrećenima.

Posljedice

Nijemci su za nesreću krivili pilota Jamesa Thaina, jer po njihovoj procijeni nije odledio motore prije leta. Ipak, istragom koja se otegla do 1969. konačno je utvrđeno da je za nesreću ipak na kraju bio kriv mokri snijeg koji se našao na pisti, a koji je osobito poguban za kotače avione građanih kao Airspeed AS-57 Ambasador. Kapetanu Thainu to nije puno značilo, jer je bez posla ostao još 1961., više nikada nije letio, a smrt 1975. dočekao je na svojoj farmi pilića.

Trener Manchester Uniteda Matt Busby bio je teško ozlijeđen i blizu smrti, toliko da mu je katolički svećenik dva puta mu dodijelio bolesničko pomazanje. Ipak, izvukao se od fizičkih ozlijeda, ali kad je došao sebi i kad je saznao koliko je njegovih igrača poginulo na letu, pao je u tešku depresiju, jer je sebe krivio i za let i što nije zaustavio pilota da ne pokušava treće izlijetanje.

United je uspio sklepati nekakvu momčad koja je uspjela pobijediti prvu utakmicu, par dana nakon nesreće, ali sve nakon toga bila je sezona za zaborav jer su završili na 9. mjestu.

Busbya je supruga Jean isčupala Matta iz depresije kad mu je rekla da se mora vratiti nogometu, jer "dečki bi tako sigurno htjeli". Preuzeo je Manchester u idućoj sezoni i krenuo s obnovom kluba kroz iduće desetljeće. Bilo je tu trofeja u Engleskoj, ali kruna svega došla je 29. svibnja 1968., deset godina nakon katastrofe u Munchenu, kada je Manchester United pod Busbyevim vodstvom postao prvak Europe. Iduće godine se umirovio, osjećajući valjda se odužio svojim "bebama" koje je strašna nesreća spriječila da dođu na vrh Europe.

