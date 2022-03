Sve su glasnije glasine da je Putin odlučio maknuti aktialnog ministra obrane, a na koji način - samo su nagađanja. Nakon objašnjenja Kremlja zašto se ministar nije u javnosti pojavio već danima, odlučili su ga prikazati na aktualnom sastanku vlade. Ali...

Ruski ministar obrane nije se pojavio u javnosti već gotovo dva tjedna. Svi se pitaju je li propao u zemlju.

No, danas je glasnogovornik Kremlja ponudio objašnjenje. Naime, rekao je da je ministar Sergej Šojgu zauzet Ukrajinom i da sada "nije vrijeme za medijske aktivnosti".

Na Twitteru je NEXTA objavila snimku na kojoj se nalazi ministar, samo niej jasno je li to zaista bio on ili je sve montaža.

"Nakon glasina da je Putin odlučio zauvijek ukloniti Šojgua, odlučili su ga prikazati na televiziji kao sudionika sastanka vlade. Međutim, gledatelji su tijekom emitiranja primijetili neobičnosti. Obratite pažnju na gornji lijevi kut", naveli su.

After long rumors that Putin decided to remove Shoigu forever, they decided to show him on TV as participant of the government meeting. However, viewers noticed oddities during the broadcast. Pay attention to the top left corner. pic.twitter.com/xZD1wFCbJU