Na početku nove godine uvijek je se zanimljivo prisjetiti se koliko neprimjerenih ili nespretnih stvari političari mogu reći. Donosimo stoga samo neke trenutke svjetskih lidera koji su mogli izgledati, ali i zvučati puno bolje.

Političari s velikim flasterima na licu nisu svakodnevna pojava, ali osebujnost Jean-Claudea Junckera to dopušta. Nekoliko minuta prije sastanka s bivšom britanskom premijerkom Theresom May, Juncker se osjećao dužnim i pojasniti o čemu se radi pa smo tako doznali i da se prvi put obrijao s 15 godina.

"Pomislio sam jutros: 'Mogao bih se opet obrijati.' Tako da sada možete vidjeti rezultat moje postadolescentske faze. Govorim to samo kako ne biste pomislili da me Theresa May ozlijedila", rekao je na konferenciji za novinare.

Možda je njegovu izjavu s rezervom uzela njemačka kancelarka Angela Merkel. Kada je May u travnju stigla u Berlin po podršku za odgodu Brexita, Angela Merkel je nije dočekala. Zbog toga je bivša britanska premijerka čekala u predvorju, a Merkel se na kraju pojavila, ispričala na kašnjenju, i zajedno su pozirale pred kamerama.

Prošle se godine filipinski predsjednik Rodrigo Duterte okomio na Island zato što se ta europska država zatražila istragu o ubojstvima tisuća Filipinaca koje Duterte opravdava ratom protiv krijumčarenja droge.

"Island, što je problem Islanda? Samo led. To je njihov problem, previše leda. Razumljivo je zašto nema zločina na Islandu, nema ni policije, samo jedu led", rekao je Duterte te je dodato: "Ubit ću vas. U čemu je problem? Pitam vas, aktiviste za zaštitu ljudskih prava, je li pogrešno reći da ću vas ubiti ako uništite moju zemlju?"s

"Hoćeš li mi platiti sladoled?"

Daleko od Islanda, sladoled su pojeli ruski predsjednik Vladimir Putin i turski predsjednik Recep Tayyip Erdoğan. Erdoğan je pri kupnji sladoleda upitao Putina: "Hoćeš mi platiti sladoled?", a Putin mu je odgovorio: "Naravno da hoću, ti si moj gost".

Predsjednik SAD-a Donald Trump, s druge strane, više bi volio biti domaćin na Grenlandu nego gost. I to tako da ga kupi. Nije tu ponudu doživio čudnim pa se jako uvrijedio kada je danska premijerka njegovu ideju nazvala apsurdnom.

"Mislim da je njezina izjava neprikladna. Mogla je samo reći, 'Ne, nismo zainteresirani'", odgovorio joj je Trump.

Donald Tusk, bivši predsjednik Europskog vijeća, izjavio je tijekom konferencije za novinare: "Pitam se kako izgleda to posebno mjesto u paklu za one koji su promicali Brexit bez ikakve ideje kako ga sigurno i provesti".

Ne znamo bi li se Tusk složio s nama, ali za ovakve gafove ne postoji mjesto u paklu. Naprotiv, idu u arhivu, gdje se čuvaju. Jer s vremena na vrijeme i nama i njima treba podsjetnik zašto i zbog koga su tu gdje jesu. Ali i da su i oni, ispod odijela, kravate i uglancanih cipela – samo ljudi.

