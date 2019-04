Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker (65), ponovo je izazvao skandal. Ovaj puta tijekom ceremonije obilježavanja genocida u kojem je ubijeno 800.000 ljudi u Ruandi.

Tijekom ceremonije, Juncker je umalo zapalio prvu damu Ruande Jeannette Kagame i njezinog supruga Paula Kagamea, piše Daily Mail.



Prošloga tjedna predsjednik Europske Komisije Jean-Claude Juncker prisustvovao je 25. obljetnici genocida u Ruandi. Tijekom ceremonije u glavnom gradu Kigali, Juncker je poprilično nespretno bakljom upalio plamen, nakon čega se okrenuo prema pomoćnici i prvoj dami Ruande Jeannette Kagame i njezinom suprugu Paula Kagamea, držeći baklju u ruci.

Da pomoćnica nije pravovremeno reagirala, Juncker bi izazvao međunarodni incident i zapalio prvu damu Ruande.

Juncker nerijetko izaziva zgražanje svojim slobodnim ponašanjem i često izaziva podsmijehe. Jednom se usred govora na summitu EU-a i Arapske lige u Egiptu javio supruzi na mobitel. Izazvao je smijeh prisutnih pošto je pojasio da je riječ o pozivu "uobičajenog osumnjičenog", odnosno, kako je pojasnio "njegove supruge".

Mediji često ističu kako Juncker pije i kao rezultat toga navode njegovo nonšalantno ponašanja prema drugim političarima ili suradnicima i tapšanje po ramenima i glavi.

Jean-Claude Juncker almost sets Rwandan First Lady on fire pic.twitter.com/p7CLJ72GIP