Francuski predsjednik Emmanuel Macron dobio je šamar tijekom obraćanja okupljenim ljudima u pokrajini Drome na jugoistoku zemlje.

Društvenim mrežama kruži video na kojem se vidi kako francuskog predsjednika udara muškarac iz publike kojem je prišao.

Netko od okupljenih u tom je trenutku povikao "dolje Macron", javlja BBC.

Napadača su predsjednikovi zaštitari odmah oborili na pod, a Macrona odvukli na sigurno. Dvije su osobe uhićene nakon incidenta.

JUST IN - President #Macron slapped in the face during #France tour.pic.twitter.com/Zcu0N4lk3C