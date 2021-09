Francuski umjetnik performansa Nathan Paulin prehodao je šesto metara na užetu privezanom za Eiffelov toranj. Hodao je na visini od sedamdeset metara, a cijeli put prošao je bez većih problema.

Francuz Nathan Paulin, otprije već poznat po nevjerojatnim podvizima šetanja po užetu na velikim visinama i atraktivnim lokacijama, prehodao je preko 600 metara dugačkog užeta spojenoga na Eiffelov toranj.

Tijekom pothvata je, uz hodanje, na užetu i visio 70 metara visoko u zraku, a zatim na njemu i ležao. Festival izložbi čiji je dio performans i bio, započeo je na poznatoj francuskoj znamenitosti, prenosi BBC.

"Bilo je sjajno, ali nije bilo lako, jer prehodati šesto metara na užetu zahtjeva koncentraciju na sve što te okružuje i jako je teško. Mnogo teže od onoga kako sam to zamislio i od onoga što sam već radio do sada. No, bilo je prekrasno i sretan sam što sam to doživio i podijelio s ljudima koji su sve pratili, a koji sve to čine još boljim“, kazao je nakon hoda.

Ovoga puta, Nathan Paulin, ipak je bio privezan sigurnosnim užetom.