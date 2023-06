Tijekom sastanka sa skupinom afričkih čelnika u Sankt Peterburgu Vladimir Putin je pokazao dokumente koji pokazuju da je Ukrajina potpisala mirovni sporazum s njegovom zemljom, a onda naknadno od njega odustala.

Pregovori koji su se vodili navodno su zaključeni u ožujku 2022. kada su dogovoreni opći uvjeti neutralnosti i sigurnosnih jamstava. Moskva je trebala povući svoje vojnike iz Kijeva, a dogovoren je i broj vojnika koji će biti stacionirani u drugim dijelovima Ukrajine, kao i količina minobacača, protutenkovskog oružja i protuzračnih raketnih sustava.

During the African Delegation meeting, Putin explained the old March’22 peace agreement.

Both Russia & Ukraine agreed & it would’ve ended the conflict.

But then, Biden & Johnson intervened & wanted Zelensky to keep fighting.

After that, Russia changed its goals to capitulation