FOTO/VIDEO Lokalcima je preko glave, napetosti eskaliraju: "Zašto se zove sezona turista ako ih ne možemo upucati?"

Španjolska je druga turistički najposjećenija zemlja na svijetu. I dok turisti obožavaju putovati u Španjolsku, lokalno stanovništvo Barcelone gubi strpljenje. Održavaju prosvjede protiv masovnog turizma, a na prosvjedima zna biti i više od 10.000 bijesnih ljudi.

U Barceloni su snimke jednog prosvjeda postale viralne nakon što su aktivisti prskali posjetitelje vodenim pištoljima.

Prosvjedi u Barceloni protiv masovnog turizma traju već nekoliko godina. Rastući broj turista počeo znatno utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Stanovnici Barcelone izražavaju nezadovoljstvo zbog prenapučenosti, povećanja cijena nekretnina te promjena u karakteru njihovih četvrti, što je sve posljedica masovnog turizma.

Na Mallorci su se stanovnici masovno okupili kako bi zauzeli jednu od najpoznatijih plaža na otoku, popularnu na Instagramu.

Lokalno stanovništvo Barcelone je počelo pisati grafite i lijepiti transparente kako bi turisti primijetili njihovo nezadovoljstvo. "Zašto se zove sezona turista ako ih ne možemo upucati?, "Ovo nije turizam, ovo je invazija", "Tvoj luksuzni odmor, moja dnevna patnja", "Svi turisti su gamad", samo su neke od poruka postavljenih po Barceloni.

Prosvjedi protiv masovnog turizma u Barceloni Foto: TikTok

Left-wing activists graffiti ‘Tourists Go Home. Refugees Welcome’ in Barcelona, Spain.



Spain is entering a dark period. pic.twitter.com/yOH5GwL2Y8