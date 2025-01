Bivši savjetnik ukrajinskog ministarstva unutarnjih poslova Anton Geraščenko je na platformi X objavio fotografije četiri ukrajinska grada koje su tijekom rata opustošili Rusi.

Radi se o gradovima Marinka, Vovčansk, Bahmut i Sjeverodonjeck, a nakon ruskih operacija, gradovi su gotovo izbrisani s lica zemlje.

Grad Marinka jedan je od napuštenih gradova u Ukrajini koji je pretvoren u ruševine. Nalazi se u istočnoj pokrajini Donjeck, a nakon ruske invazije 2022. godine potpuno je razoren.

Od studenog 2022. u ovom gradu više ne živi niti jedan civil. 25. prosinca 2023. grad su u potpunosti zauzele ruske snage. Tijekom napada, namjerno su ciljane zgrade kako se ne bi mogle koristiti kao zaklon.

Marinka je 2001. godine imala 10.530 stanovnika, 2022. godine 9089, te danas - nula.

Vovčansk je uništeni grad na sjeveroistoku Ukrajine u Harkivskoj oblasti. Grad je najvećim dijelom uništen tijekom rata.

Do kraja svibnja 2024., Vovčansk je u velikoj mjeri bio uništen. U njemu je ostalo oko 300 stanovnika od prijeratnog broja od približno 17.000.

Vovchansk... or at least whats left of it... pic.twitter.com/ZDjWzMiX5P

Bahmut je grad u istočnoj Ukrajini, u Donjeckoj oblasti. Od ruske invazije na Ukrajinu, Bahmut je bio mjesto jedne od najkrvavijih bitaka između ruskih i ukrajinskih snaga, pri čemu su ruske snage većinski zauzele grad i uništile ga 2023. godine, a većina stanovništva je pobjegla.

Grad je pokazivao izniman značaj za obje strane zbog svoje strateške vrijednosti.

Bitka za Bahmut vodila se iz rovova, podsjećajući na Prvi svjetski rat, obilježena snažnim topničkim i raketnim udarima.

U siječnju 2022. procijenjeno je da grad ima 71.094 stanovnika.

This is what the Russians have done to the city of Bakhmut.



Ukraine will never forget it. pic.twitter.com/Im1iQzVZGA