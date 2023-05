Prije tjedan dana srušen je rekord u broju aviona na nebu. Internetski servis FlightRadar objavio je vijest i pokazao na Twitteru kako izgleda kada je u zraku više od 250.000 aviona.

Internetski servis FlightRadar pohvalio se na Twitteru rekordom od prošlog četvrtka. Otkrili su kako su prošloga četvrtka pratili ukupno 251,829 letova, što je prvi puta da su u jednom danu pratili više od 250.000 letova.

Očekuju da će rekord ponovo biti srušen budući da je počela ljetna turistička sezona u sjevernoj hemisferi.

Internetski servis FlightRadar prati avione u stvarnom vremenu putem njihovih ADS-B transpondera.

Last Thursday, we tracked a record 251,829 total flights—the first time we’ve tracked more than 250k flights in a single day. With the busy summer travel season kicking off, we expect to once again break the record today. Follow 20k+ flights right now at https://t.co/krDfUYSJpi pic.twitter.com/KAxllTxvlX