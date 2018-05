Vodimo vas u zemlju gdje učenici uče kroz zabavu, imaju malo udžbenika, mnogo prakse i korištenja nove tehnologije. Svaki učenik ima svoje računalo, a učitelji su među najcjenjenijim profesijama u zemlji. Kako je Finska uspjela od sebe napraviti obrazovnu velesilu, otišla je provjeriti reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

Školski sustav je nešto na što su Finci iznimno posebni. Ovdje nećete čuti da je jedna škola bolja od druge, ne postoje ni neslužbene ni službene rang liste. Ideja je da svaki učenik ima jednako kvalitetnu priliku za obrazovanje.

"Možete učiti ono što želite. Imate velike prilike za budućnost. Pohađala sam različite škole diljem svijeta, ali rekla bih da je finski obrazovni sustav najbolji dosad" rekla je učenica prvog razreda srednje škole Maria del Mar Garcia Sierra.

Ovdje gotovo nikada nećete čuti učenike da o školi govore kao o dosadnom mjestu gdje, eto, moraju biti.

Učitelj u Finskoj je jedno od najpoželjnijih zanimanja. Za jedno upisno mjesto na učiteljskoj akademiji bori se čak 10 učenika. Uspjevaju samo najbolji od najboljih. 33 tisuće 300 kuna. To je plaća jednog profesora u Finskoj. Iako je standard drugačiji, usporedbe radi - 5 tisuća 400 kuna bez dodataka je plaća jednog profesora u Hrvatskoj. Ono što treba reći je da finski učitelji imaju poseban status u društvu poput liječnika i odvjetnika.

Svemu je ovom posvjedočila i reporterka Dnevnika Nove TV Sanja Vištica.

"Kada sam stigla ovdje moram priznati da sam i sama očekivala da ću posvuda vidjeti ekrane i visoku tehnologiju. No poprilično sam se iznenadila kada sam vidjela koliko skromno sve to izgleda. Na prvi pogled ne biste uopće uočili razliku između finske i hrvatske škole, ali razlike itekako ima. Tehnologija se sve više koristi i sve više izbacuje udžbenike iz upotrebe. No, ako pitate Fince što je najvažnija stvar, je li to oprema, oni će vam reći da je jako bitna. Ali, oni naglasak stavljaju na motiviranog profesora. Kad kažem motiviranog mislim i motiviranog dobrom plaćom i motiviranog na način da se šalje na razne edukacije da se može usavršavati. I sami su mi rekli da su nekada bili zemlja poput Hrvatske, mala zemlja iz koje se iseljavalo. Jako puno ljudi odlazilo je u Švedsku i tome su morali stati na kraj. Jedini način je bio ulagati u edukaciju jer, kako kažu, ne mogu si dopustit da izgube još jednu dušu kad su već tako mala zemlja. No, treba reći isto tako da Finci, kada je riječ o obrazovanju, ne pitaju za novac, budžeti se ne režu i to je apsolutni prioritet zemlje. Nalazim se na jednom otočiću pored Helsinkija. Tu ćemo porpičati s poduzetnicima i vidjeti koliko su oni zadovoljni sa zaposlenicima koje dobiju nakon strukovne škole. Isto tako, idemo i u osnovnu školu. Imat ćemo prilike vidjeti iz prve ruke kako to sve skupa funkcionira i naravno sve ćemo to donijeti u Dnevniku Nove TV" izvjestila je Vištica.