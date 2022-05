Već danima se bruse detalji zahtjeva za članstvom u NATO-u u finskome parlamentu. Sa zastupnicima sa svih strana političkog spektra razgovarala je reporterka Dnevnika Nove TV Barbara Štrbac.

Pred zastupnicima u finskom parlamentu je radni vikend. Stavovi oko službenog zahtjeva za ulazak u NATO su usuglašeni, rekao je za Dnevnik Nove TV zastupnik vladajuće koalicije Joonas Kontta. Potrebno je samo zadovoljiti sve formalne procedure.

Dosta im je da drugi odlučuju za njih. Žele se riješiti i za njih ne baš laskavog izraza finlandizacija koji se uvriježio za zemlje koje nisu u potpunosti mogle same odlučivati o svojoj sudbini.

"To je značilo da nismo mogli biti zaista suvereni i nismo mogli činiti što smo htjeli bez da za to tražimo dozvolu Rusije. Želim to izbjeći ubuduće. Želim da budemo slobodni, želim da budemo suverena država. Članstvo u NATO-u nam daje savezništvo, ali nam istodobno daje i više slobode", rekao je za Dnevnik Nove TV Joonas Kontta, zastupnik u finskom parlamentu.

Za ulazaku u NATO vladajući i oporba gotovo su potpuno suglasni. Predsjednik najveće oporbene stranke i predsjednik odbora za obranu vjeruje da će sve biti spremno u idućih nekoliko dana te da će parlament glasovati već u utorak. Reakcija Rusije se ne boje.

"Ne bojimo se, ali smo spremni zato što je jasno da im se to ne sviđa. To je naša odluka, to smo odlučili i to ćemo učiniti zbog njih. Zbog toga što smo vidjeli kako se ponašaju, napali su Ukrajinu i Ukrajince", rekao je Petteri Orpo, zastupnik u finskom parlamentu.

Neželjene reakcije velikog susjeda ne boje se ni građani.

"Mislim da neće reagirati, ne sada. U svakom slučaju znam da su zauzeti drugdje trenutačno. U Ukrajini, naprimjer. Sada nemaju vremena doći do nas", rekla je Anna Liss, građanka Helsinkija.

"Nemaju kapacitet napasti Finsku idućih godinu dana jer su mnogo resursa sada iskoristili u Ukrajini. Tako da se ne bojim", rekao je Jami, stanovnika Helsinkija.

Finska neće smo profitirati od članstva. Savezu će, kažu, mnogo i dati.



"Već sada izdvajamo više od praga koji iznosi dva posto za obranu, izdvajat ćemo i idućih godina. Uvijek smo sigurnost shvaćali itekako ozbiljno jer imamo jako dugu granicu s Rusijom. Mi se možemo braniti sami i sretni smo što ćemo pridonijeti cjelokupnoj sigurnosnoj strukturi Europe", kazala je Elina Valtonen, zastupnica u finskom parlamentu.

Svjesni su da ova odluka neće biti bez ekonomskih posljedica.

"Naš je plan i naša odluka ići u smjeru napuštanja svih izvora energije koje uvozimo iz Rusije. To će nas mnogo stajati, ali to moramo učiniti", rekao je zastupnik u finskom parlamentu Mikko Savola.

Vjeruju da će i NATO svoj dio brzo odraditi. S ratifikacijom probleme ne očekuju.

