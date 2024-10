Fenomen koji se viđa jednom u gotovo 50 godina: Pljusak poplavio jedno od najsuših mjesta na svijetu

Rijetka kišna poplava ostavila je plave lagune vode usred palmi i pješčanih dina u pustinji Sahara, opskrbljujući neke od njezinih najsušnijih regija s više vode nego što su vidjeli desetljećima.

Pustinja jugoistočnog Maroka je među najsušim mjestima na svijetu i rijetko doživljava kišu krajem ljeta.

Marokanska vlada je priopćila da su dva dana kiše u rujnu premašila godišnje prosjeke u nekoliko područja koja primaju manje od 25 centimetara godišnje, uključujući Tatu, jedno od najpogođenijih područja. U Tagouniteu, selu oko 450 kilometara južno od glavnog grada Rabata, zabilježeno je više od 10 cm kiše u razdoblju od 24 sata.

Oluje su ostavile upečatljive slike vode koja teče kroz saharske pijeske među dvorcima i pustinjskom florom. NASA-ini sateliti prikazali su kako voda juri i puni jezero Iriqui, poznato jezersko korito između Zagore i Tate, koje je bilo suho 50 godina. Prema NASA-i, takva je pojava u toj regiji toliko rijetka da je jedno jezero u Alžiru, Sebkha el Melah, napunjeno samo šest puta od 2000. do 2021. godine.

U pustinjskim zajednicama koje često posjećuju turisti, terenci su prolazili kroz lokve, a stanovnici su u čudu promatrali prizor.

"Prošlo je 30 do 50 godina otkako smo imali ovoliko kiše u tako kratkom vremenu", rekao je Houssine Youabeb iz marokanske Opće uprave za meteorologiju.

