Facebook se proglasio žrtvom u slučaju skandala vezanog za nepropisnu upotrebu njegovih podataka o korisnicima od strane Cambridge Analytice, tvrke koju je američki predsjednik Donald Trump unajmio za svoju kampanju 2016. godine, prenose agencije.

"Cijela je tvrtka bijesna jer smo prevareni", priopćila je ta društvena mreža u utorak, prenosi dpa.



"Predani smo snažnoj primjeni naših mjera zaštite informacija korisnika i poduzet ćemo potrebne korake kako bi se to provodilo", dodaje se u priopćenju, koje je objavljeno nakon što je Washington Post izvijestio da je američka Savezna trgovinska komisija (FTC) otvorila istragu o Facebooku, što bi moglo rezultirati ogromnom kaznom.



FTC će istražiti je li Facebook prekršio dogovor s tom agencijom iz 2011., sklopljen kako bi se zaustavila istraga vezana za optužbe da je lagao svojim korisnicima o zaštiti podataka, piše Post.



Dionice te tvrtke snažno padaju od ponedjeljka, sveukupno je izgubila gotovo 50 milijardi dolara vrijednosti, a političari iz Sjedinjenih Država i Europe od Facebooka traže svjedočenje njegova čelnika Marka Zuckerberga. On zasad nije komentirao slučaj.



Cambridge Analyticu se optužuje da je bez pristanka prikupila informacije o oko 50 milijuna korisnika te društvene mreže te ih potom koristila u kampanji 2016. godine. U utorak je otkaz dobio njezin izvršni direktor Alexander Nix nakon što je u javnost izašlo njegovo hvalisanje kako je koristio prljave trikove da pomogne političarima.



Britanska televizija Channel 4 objavila je snimku kako se Nix hvali novinaru koji glumi da je poduzetnik iz Šri Lanke da je koristio mito i trikove kako bi utjecao na izbore, a naglasio je i da se "mnogo puta" sastao s Trumpom prije no što je on postao predsjednik.

"Možemo poslati neke djevojke u kuću kandidata"

U snimci se čini da Nix sugerira da njegova sad već bivša tvrtka može na internetu raspačavati lažne izvještaje, unajmljivati tajne kooperante i osnivati lažne institucije i internetske stranice kako bi prikupljala podatke.



Rekao je i kako "mogu poslati neke djevojke u kuću kandidata", dodavši kako su Ukrajinke "veoma lijepe".



Nixovi komentari "ne predstavljaju vrijednosti i djelovanje tvrtke, a njegova suspenzija pokazuje ozbiljnost s kojom gledamo na ovu povredu", priopćio je upravni odbor Cambridge Analytice.



Ta tvrtka sa sjedištem u Velikoj Britaniji došla je u središte pozornosti tijekom vikenda kad je zviždač koji je sudjelovao u njezinu stvaranju Guardianu otkrio njezine taktike.

Christopher Wylie rekao je kako je Cambridge Analytica prikupljala podatke o američkim glasačima kako bi im kasnije slala personalizirane reklame kojima je utjecala na njihov politički izbor.



"Iskoristili smo Facebook, pogledali milijune profila i izgradili modele kako bismo iskoristili ono što smo o njima saznali i ciljali na njihove unutarnje demone", otkrio je Wylie. Cambridge Analytica više je puta odbacila bilo kakvu krivnju.

Facebook je u petak objavio da je prekinuo odnos s tom tvrtkom, kao i njezinom roditeljskom kompanijom Strategic Communication Laboratories (SCL), dok ne istraži najnovije optužbe.

Zuckerberga traže da svjedoči

Međustranački odbor britanskih zastupnika u utorak je zatražio od Zuckerberga da objasni "katastrofalni neuspjeh" svoje tvrtke u zaštiti osobnih podataka.



Damian Collins, čelnik Odbora za kulturu, medije i sport, naglasio je kako je "više puta pitao Facebook kako tvrtke pribavljaju i skupljaju korisničke podatke s njegovih stranica, a posebice o tome je li se to događalo bez njihova pristanka".



"Vaši dužnosnici konzistentno su umanjivali taj rizik i lagali odboru", istaknuo je Collins, zastupnik konzervativaca britanske premijerke Therese May, u otvorenom pismu Zuckerbergu. Američki Business Insider piše kako postoje sumnje da je Cambridge Analytica imala veliku ulogu i u Brexitu, u kampanji onih koji su pozivali na izlaz iz Europske unije.



Zastupnici obiju stranaka u SAD-u traže od Facebooka da objasni kako je tako mnogo korisničkih podataka završilo u rukama treće strane koja je radila u kampanjama.



"Mislim da je vrijeme da direktor, gospodin Zuckerberg, kao i drugi visoko pozicionirani zaposlenici, dođu i svjedoče", istaknuo je senator Mark Warner za ABC News.



Facebook je već tema američkih istraga zbog navodnog ruskog miješanja u iste izbore. U listopadu je objavio da je do 126 milijuna korisnika vidjelo reklame koje su platili Rusi kojima je cilj bio utjecati na američku politiku.

Bloomberg se za usporedbu poslužio - Hrvatskom

Zbog ove afere tržišna vrijednost Facebooka na burzi je pala za 50 milijardi dolara, a kako bi to ilustrirao, Bloomberg se poslužio zanimljivom usporedbom - s Hrvatskom. Toliko naime iznosi hrvatski godišnji BDP.



"To je otprilike jednako bruto domaćem proizvodu zemalja kao što su Hrvatska ili Libanon," piše Bloomberg o vrijednosti koju je kompanija Marka Zuckerberga izgubila na vrijednosti dionica.

Sve je više poziva na brisanje profila na Facebooku, a među njima se posebno ističe poziv suosnivača WhatsAppa. (N.C./Hina)