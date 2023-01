Cijelo naselje Montecito, dijelovi Santa Barbare i drugih okolnih gradova u Kaliforniji dobili su u ponedjeljak navečer nalog za evakuaciju zbog povećane opasnosti od poplava i odrona blata nakon što je još jedna snažna zimska oluja pogodila to područje.

Ekstremno zimsko vrijeme traje već desetak dana na području Kalifornije, a po riječima guvernera Gavina Newsoma, odnijelo je najmanje dvanaest života.

Golemi valovi u ponedjeljak su pustošili obalne enklave, jaki vjetrovi rušili stabla i ostavili desetke tisuća ljudi bez struje, a prognostičari najavljuju još kišovitog vremena.

Nalog za evakuaciju oko 10.000 ljudi izdan je na na petu godišnjicu klizišta koje je u Montecitu usmrtilo 23 ljudi i uništilo više od sto domova.

Stanovnici se danima bore s poplavama i klizištima. Otmjeni Montecito stiješnjen je između planina i Tihog oceana, dom je slavnih osoba, uključujući Oprah Winfrey, Roba Lowea te Harryja i Meghan, vojvodu i vojvotkinju od Sussexa.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG