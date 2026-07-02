SAD reže doprinos NATO-u, dužnosnik otkrio detalje: "Popunili smo praznine"

NATO će na samitu u Ankari idući tjedan objaviti da su europske zemlje članice popunile gotovo sve praznine koje su u obrambenim planovima saveza ostavile Sjedinjene Države, rekao je izvor iz NATO-a za Reuters u srijedu.

Glavna praznina koju NATO još uvijek pokušava popuniti jesu strateški bombarderi, nakon što je SAD objavio da će staviti na raspolaganje samo jedan zrakoplov umjesto dva, rekao je izvor koji je želio ostati anoniman.

Sjedinjene su Države u svibnju obavijestile saveznike da su odlučile smanjiti ukupne vojne sposobnosti posvećene transatlantskom savezu u krizi, na što čelnici NATO-a uoči samita u Ankari 7. i 8. srpnja moraju pripremiti hitna rješenja.

Cilj je tog poteza postupno okončati "nezdravu međuovisnost" o američkim snagama dok se Washington suočava s potencijalom istovremenih sukoba u više zona, prema riječima glavnog zapovjednika NATO-a, generala američkih zračnih snaga Alexa Grynkewicha.

Sredinom lipnja glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je da drugi saveznici jačaju svoje doprinose i da će popuniti "mnoge" praznine. Nije podijelio detalje.

"U roku od nekoliko tjedana, europski saveznici uglavnom su popunili praznine nakon američkih smanjenja NATO-ovom modelu snaga", rekao je visoki vojni dužnosnik saveza odgovarajući na zahtjev za komentar.

NATO pred dosad neviđenim pritiskom

SAD nije javno otkrio detalje smanjenja, ali ono se uglavnom odnosi na dopunjavanje goriva u zrakoplovima, borbene zrakoplove, dronove i brodove, prema podacima koje je Reutersu dostavio vojni izvor.

Broj američkih borbenih zrakoplova F-15 i F-15E dostupnih NATO-u smanjit će se za trećinu i iznositi 99, a broj dronova MQ-4 i MQ-9 Reaper za polovicu i iznosit će 12, prema izvoru.

Broj zrakoplova za dopunjavanje gorivom KC-135 i KC-46 pada sa 79 na 63, dok će se umjesto dva dodijeliti samo jedan strateški bombarder i nosač zrakoplova.

Broj zrakoplova za pomorske patrole smanjuje se s 26 na 15, razarača sa 17 na devet, a jedina podmornica koja nosi krstareće rakete isključuje se iz obveza.

NATO savez nalazi se pod dosad neviđenim pritiskom, a neke europske zemlje zabrinute su da bi Washington mogao i ispuniti više puta upućene prijetnje predsjednika SAD-a Donalda Trumpa o povlačenju.