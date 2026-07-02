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SAD reže doprinos NATO-u, dužnosnik otkrio detalje: "Popunili smo praznine"

Piše Hina, 02. srpnja 2026. @ 15:20 komentari
NATO-ove vojne vježbe na Kreti
NATO-ove vojne vježbe na Kreti Foto: Afp
Odnos snaga u NATO-u promijenio se nakon prijetnji Donalda Trumpa, a više je dužnosnika istaknulo važnost jačanja "europske" vojske.
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