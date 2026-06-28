Toplinski val odnio više od tisuću života, temperature se penju do 40 Celzijevih stupnjeva

Očekivalo se da će temperature u dijelovima Europe u nedjelju dosegnuti 40 stupnjeva Celzijevih dok paklene vrućine odmiču u druga područja, a Francuska je izvijestila o dodatnih 1000 smrtnih slučajeva tijekom rekordnog toplinskog vala.

Francuska agencija za javno zdravstvo objavila je da većina smrtnih slučajeva povezanih s vrućinom uključuje starije osobe, upozoravajući da se očekuje porast broja kako bude dostupno sve više informacija o smrtnim slučajevima u domovima za starije i u kućanstvima.

Znanstvenici su rekli da je toplinski val, koji je počeo 20. lipnja, bio najgori zabilježen u Europi, Ekstremne vrućine poremetile su proizvodnju električne energije, oštetile infrastrukturu i preopteretile zdravstvene sustave.

"Trenutno 150 milijuna ljudi živi pod ekstremnim vrućinama, stotine su umrle, škole su zatvorene, mreže su u kvaru", rekao je čelnik Svjetske zdravstvene organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus na platformi X.

"Potaknut klimatskim promjenama i globalnim zatopljenjem, fenomen toplinskog vala 'koji se događa jednom u generaciji' sada se javlja gotovo svake godine. Bili smo upozoreni", napisao je, dodajući da su europski domovi, radna mjesta i škole loše opremljeni za ekstremne vrućine.

Prema riječima znanstvenika, toplinski val bio bi "gotovo nemoguć" bez klimatskih promjena uzrokovanih ljudskim djelovanjem, koje su iznimno visoke noćne temperature zabilježene ovoga tjedna učinile stotinu puta vjerojatnijima nego prije samo dvadesetak godina.

Ugrožen transport i opskrba električnom energijom

Prognozira se da će se tijekom dana temperature približiti ili prijeći 40 stupnjeva Celzijusa u Njemačkoj, Poljskoj i Italiji, dok je u dijelovima Francuske izbila oluja, izazvavši daljnje smetnje u prometu i opskrbi električnom energijom.

U Njemačkoj, željezničke službe smanjile su promet na glavnoj željezničkoj liniji u pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija, dok je tramvajski promet obustavljen u istočnom gradu Leipzigu. Mnogi ljudi ostali su u svojim domovima, ne želeći izlaziti sve dok sunce ne zađe, izvijestili su lokalni mediji.

U Rimu, papa Lav zahvalio je vjernicima na dolasku na nedjeljnu misu na Trg svetog Petra unatoč nesnosnim vrućinama.

Ekstremne vrućine utječu i na europske rijeke, smanjujući njihov vodostaj i zagrijavajući ih, uzrokujući probleme u proizvodnji električne energije i poljoprivredi.

Mađarska nuklearna elektrana najvjerojatnije će smanjiti svoju proizvodnju zbog visoke temperature rijeke Dunav koju koristi za rashlađivanje, rekla je vlada.

U Italiji, vodostaj rijeke Po je opao, zbog čega je došlo do prodora morske vode 18 kilometara u unutrašnjost što je izazvalo zabrinutost za poljoprivredu i zaštićene močvare u delti rijeke.

Deseci ljudi utopili su se dok su tražili rashlađenje od vrućina

U Italiji, spasioci su tražili supruga ministrice Eugenije Roccelle, koji je nestao u subotu dok je plivao u jezeru Vico, 70 kilometara od glavnog grada Rima.

Ekstremne vrućine popustile u Francuskoj

Grmljavinsko nevrijeme moglo bi pogoditi dijelove Francuske tijekom sljedećeg dana ili dva, dok se u većem dijelu Zapadne Europe ovaj tjedan očekuju niže temperature kako se toplotni val pomiče dublje u Središnju Europu i na Balkan, rekli su meteorolozi.

Francuska meteorološka agencija rekla je da je ekstremna vrućina minula u većem dijelu zemlje, no da su neka područja na sjeveroistoku i dalje pod upozorenjem zbog vrućina.

Ministrica zdravstva Stephanie Rist rekla je novinama lista La Tribune da bi učinak toplotnog vala mogao trajati i deset dana nakon popuštanja vrućina.

"Ova epizoda nije završena", rekla je televiziji BFM.

Oluje koje su kasno u subotu zahvatile dijelove Francuske donijele su hladniji zrak, no dovele su do nestašice struje za tisuće kućanstava.

U nedjelju popodne, 36.000 kućanstava sjeverne i središnje Francuske ostalo je bez struje, rekao je opskrbljivač električnom energijom Enedis u najnovijem izvješću.