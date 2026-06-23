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PŠENICA RAZDORA

Ratari gube strpljenje i najavljuju kaos na cestama: "Ako se ogluše, idući tjedan počinju blokade"

Piše DNEVNIK.hr, Marina Bešić Đukarić, 23. lipnja 2026. @ 19:40 komentari
Ratari prijete prosvjedima - 1
Ratari prijete prosvjedima - 1 Foto: DNEVNIK.hr
Sindikat zaposlenih u poljoprivredi najavio je veliki prosvjed ako se ministar poljoprivrede s njima hitno ne sastane. Nezadovoljni su otkupnim cijenama žitarica, koje su u Hrvatskoj najniže u Europi i nisu im, tvrde, dostatne ni za osnovne troškove.
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