Ratari gube strpljenje i najavljuju kaos na cestama: "Ako se ogluše, idući tjedan počinju blokade"

Slavonskom žitnicom zabrujali su kombajni. "Šteta što idemo s grčem u stomaku u žetvu", rekao je poljoprivrednik.

Idući tjedan radni strojevi mogli bi zatutnjati i na cestama. Iz središta Rokovaca, vukovarsko-srijemski ratari resornom su ministru dali ultimatum. Traže hitan sastanak zbog niskih otkupnih cijena.

Ratari prijete prosvjedima - 6 Foto: DNEVNIK.hr

"Ako se Ministarstvo ogluši u roku osam dana, mi sljedeći tjedan idemo u prosvjede, u blokade prometnica, znači, obilaznice i granični prijelaz", najavio je Duško Pavlik iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi.

"Ti veliki otkupljivači koji nam nude tu malo i mizernu cijenu će zaraditi na toj pšenici. Ja smatram da je to nepošteno samo i zbog toga što ministra baš briga", izjavio je Ivica Backović, poljoprivrednik.

Otkupna cijena za pšenicu u Hrvatskoj je 150 eura, na europskim burzama više od 200.

Ratari prijete prosvjedima - 5 Foto: DNEVNIK.hr

"Mi smo ovu situaciju predvidjeli još prošle godine. Poslano je 12 (zahtjeva), podneseno na noge u Ministarstvu poljoprivrede, na nijedan zahtjev nisu nam odgovorili", istaknuo je Slavko Durdov, poljoprivrednik.

"Ja znam da je tržište tako da tržište diktira cijenu. Međutim, postoje instrumenti u svakoj državi koja može zaštititi svoje proizvođače", kazao je Stjepan Turek, poljoprivrednik.

Ratari prijete prosvjedima - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Na upit Dnevnika Nove TV iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva odgovorili su da su nezadovoljnim proizvođačima prošli tjedan ponudili sastanak u Zagrebu, ali ratari okupljeni u Sindikat zaposlenih u poljoprivredi to su odbili jer ministra očekuju u Slavoniji.

"Što ćemo mi raditi u Zagrebu, troškovi, vršidba...", poručio je poljoprivrednik.

"Gospodo, ovi su ljudi i ovdje iza mojih leđa, i ovi koji nisu došli, a bave se poljoprivredom - radnici koji hrane i prehranjuju ovu domovinu, a naposljetku i Vladu Republike Hrvatske", izjavio je Milenko Bilić, član Sindikata zaposlenih u poljoprivredi.

Ratari prijete prosvjedima - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ovi ljudi na ulice su izašli i prije dvije i pol godine, prosvjedujući zbog afričke svinjske kuge. Domovinski pokret tada im je bio partner.

"Politički poeni su se tada kupili. Naime, već godinu dana pokušavamo napraviti sastanak s Ministarstvom poljoprivrede, ali nas stalno ignoriraju. Oglušuju se na to. Da, razočarani smo jako", priznao je Pavlik iz Sindikata zaposlenih u poljoprivredi.

Ratari prijete prosvjedima - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Iz Ministarstva ponavljaju da cijene određuje tržište, a u Hrvatskoj je potražnja za pšenicom dva i pol puta manja od ponude. Rješenje će se tražiti u petak u Osijeku, na sastanku Hrvatske poljoprivredne komore, ministra i otkupljivača. Pozvani su i vukovarsko-srijemski ratari, ali od zasebnog sastanka - ne odustaju.