Vulkan u blizini glavnog grada Islanda erumpirao je kasno u srijedu po deseti put u posljednje tri godine, izbacujući velike količine lave i dima, priopćio je državni meteorološki ured.

Dok se magma nakupljala pod zemljom, vlasti su upozorile na neizbježnu vulkansku aktivnost na poluotoku Reykjanes, otprilike 30 kilometara jugozapadno od glavnog grada Reykjavika, gdje je posljednja erupcija završila 6. rujna.

Uspavani 800 godina, geološki sustavi u tom području ponovno su se aktivirali 2021. i od tada erumpiraju sve češće, a posljednja erupcija je šesta dosad u 2024. godini.

Obližnji ribarski grad Grindavik, dom gotovo 4000 stanovnika prije naredbe o evakuaciji u prosincu prošle godine, i dalje je uglavnom napušten zbog povremene prijetnje od tokova lave. Islandske vlasti podigle su barijere kako bi skrenule tokove rastaljenog kamena dalje od grada, kao i od infrastrukture poput obližnje elektrane i Plave lagune, lječilišta s hotelima i velikim prirodnim bazenima.

Znanstvenici su upozorili da će Reykjanes vjerojatno doživjeti ponavljane vulkanske eksplozije desetljećima, možda čak i stoljećima.

Ne očekuje se, međutim, da će erupcije uzrokovati razinu poremećaja viđenu kada je vulkan Eyjafjallajökull erumpirao 2010. te širio oblake pepela diljem Europe i prizemljio oko 100.000 letova diljem svijeta.

Island, s gotovo 400.000 stanovnika, nalazi se na granici između euroazijske i sjevernoameričke tektonske ploče, što ga čini seizmičkim žarištem s gejzirima, izvorima tople vode i desecima vulkana.

