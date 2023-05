Letovi iz zračne luke Catania obustavljeni su u nedjelju nakon što je vulkanski pepeo od erupcije vulkana Etna prekrio piste na aerodromu.

Letovi iz talijanske zračne luke Catania na Siciliji obustavljeni su u nedjelju nakon što su aerodromske piste prekrivene pepelom od erupcije vulkana Etna.

Fotografije i snimke koje se šire društvenim mrežama prikazuju crni vulkanski pepeo koji prekriva avione, piste i ceste na tom području.

"Pepeo je nastao zbog erupcije lave koja se dizala visoko u zrak", rekao je Boris Behncke, vulkanolog na opservatoriju Etna Nacionalnog instituta za geofiziku i vulkanologiju.

Iako je slijeganje pepela završilo u nedjelju navečer, ne mogu se predvidjeti moguća nova erupcija i nove količine pepela u zraku. Zračni promet bi se trebao normalizirati tijekom današnjeg dana, piše CNN.

Etna je najaktivniji vulkan u Europi, a ujedno i najviši, visok je oko 3350 metara. Nalazi se na istočnoj obali Sicilije, sjeverno od grada Catanije.

Erupcije Etne relativno su česte, što rezultira krajolikom koji se neprestano mijenja kako se lava stvrdnjava, krateri se otvaraju i nestaju.

To je ujedno jedna od najpopularnijih turističkih atrakcija Sicilije, s posjetiteljima koji se mogu popeti do vulkana ili se voziti žičarom koja je povezana s autobusom kako bi ih odvezla na visinu od 2800 metara.

