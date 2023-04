Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan otkazao je najavljene predizborne skupove u srijedu zbog "lakše bolesti".

"Danas ću se odmarati kod kuće kako su savjetovali naši liječnici", napisao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan na Twitteru, navodeći zdravstvene probleme koje je imao dan prije.

Potpredsjednik Fuat Oktay kazao je da je turski predsjednik bolje: "Zdravstveno stanje našeg predsjednika je vrlo dobro, u stalnoj smo komunikaciji, bio je malo prehlađen", piše Hurriyet.

Društvenim mrežama počele su se širiti informacije da je Erdogan doživio srčani udar. Glasnogovornik stranke AK Ömer Çelik kazao je: "Postoje nemoralne lažne vijesti o zdravlju našeg predsjednika u nekim stranim medijima".

Šef odjela za odnose s javnošću Fahrettin Altun napisao je na Twitteru: "Kategorički odbacujemo takve neutemeljene tvrdnje o predsjedniku. Sutrašnjem otvorenju nuklearne elektrane predsjednik će nazočiti putem videokonferencije. Nikakve dezinformacije ne mogu osporiti činjenicu da turski narod stoji uz svoje vođe, Erdogan i njegova stranka će pobijediti na izborima 14. svibnja."

