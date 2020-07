Prvi vjernici moći će se pomoliti u znamenitoj istanbulskoj Aji Sofiji već 24. srpnja, najavio je u petak turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan nakon što je ranije tijekom dana turski sud donio odluku o promjeni njezina statusa iz muzeja u džamiju.

Turski predsjednik kazao je da će skoro 1.500 godina staro povijesno zdanje, do sada pod zaštitom UNESCO-a kao svjetsko kulturno nasljeđe, ostati otvoreno muslimanima, kršćanima i strancima, no dodao je da Turska ima suvereno pravo preinačiti status Aje Sofije u džamiju te da će kritike koje joj stižu zbog tog poteza protumačiti kao napad na svoju neovisnost.

"Uz Božju volju, svi ćemo se skupa naći na molitvi petkom 24. srpnja i otvoriti je (Aju Sofiju) za vjernike", kazao je Erdogan u televizijskom obraćanju naciji, u emotivnom govoru u kojem su dominirale nacionalističke i vjerske reference.

Po njegovim riječima, trebat će šest mjeseci kako bi se finalizirale pripreme da se zdanje, u kojem se nalaze i neki obnovljeni kršćanski simboli i mozaici, pripremi za prihvat pripadnika islamske vjere.

On je istaknuo kako je njegova vlada opredijeljena da zaštiti kulturno nasljeđe UNESCO-a na način da ga svatko, uključujući i muslimanske i kršćanske vjernike, može nastaviti posjećivati. Nije međutim kazao ništa detaljnije o planiranim pripremama.

SAD i Grčka "razočarani i ljuti"

Američki State Department objavio je u petak da je "razočaran" odlukom turske vlade o promjeni statusa istanbulske Aje Sofije nakon što je turski predsjednik Erdogan obznanio da će to povijesno zdanje promijeniti status i iz muzeja biti pretvoreno u džamiju.

"Shvaćamo da turska vlada ostaje privržena omogućiti pristup Aji Sofiji svim posjetiteljima, i radujemo se što ćemo čuti njezine planove za daljnje vođenje Aja Sofije kako bi se osiguralo da ona ostane dostupna bez prepreka za sve", naveo je u priopćenju glasnogovornik State Departmenta Morgan Ortagus.

Grčki premijer Kyriakos Mitsotakis kazao je u petak da "na najoštriji način" osuđuje odluku Turske da Aju Sofiju pretvori iz muzeja u džamiju.

"To je izbor koji ljuti sve one koji priznaju to zdanje kao svjetsko kulturno nasljeđe. I naravno da on ne pogađa samo odnose Turske i Grčke, nego i njene odnose s Europskom unijom", navodi u priopćenju ured grčkog premijera.