Dječak (4) izašao iz bolnice: Par sekundi kasnije dogodila se nezamisliva tragedija

Četverogodišnji dječak preminuo je jučer u popodnevnim satima nakon što ga je udario autobus ispred bolnice u južnoj Engleskoj, prenijeli su britanski mediji.

Policija je pozvana na mjesto nesreće ispred bolnice Queen Elizabeth Queen Mother (QEQM) u Margateu neposredno nakon 16 sati u četvrtak. Nesretnog dječaka udario je autobus na kat koji se kretao blizu ulaza u odjel hitne pomoći, priopćila je policija Kenta.

Dječak je navodno neposredno prije toga pješice napustio bolnicu.

"Bilo je jako puno automobila, a autobus je imao problema s prolaskom. Sljedeće čega se sjećam je da je dječak bio pod autobusom", rekao je jedan od svjedoka za BBC.

Autobusne tvrtka Stagecoach potvrdila je da je jedno od njihovih vozila bilo uključeno te su uputili sućuti obitelji.

"U potpunosti surađujemo s policijskom istragom koja je u tijeku i osiguravamo podršku za našeg vozača", poručili su.

Dječak je vraćen je u bolnicu gdje je ubrzo nakon toga proglašen mrtvim. Policijski istražitelji Kenta pozvali su sve koji imaju relevantne informacije i snimke da im se obrate.