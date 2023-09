Elon Musk potvrdio da je spriječio ukrajinski napad na rusku flotu: "Da sam pristao, SpaceX bi bio sudonik u velikom ratnom činu"

Na platformi X, kojoj je i vlasnik, Elon Musk odgovorio je na objavu u kojoj se upravo spominje to da je naredio isključivanje Starlinka iznad Krima s ciljem sprečavanja ukrajinskog napada.

Napisao je kako nije naredio isključivanje satelita Starlink, već oni nisu ni uključeni.

"Stigao je hitan zahtjev državnih tijela Ukrajine za aktiviranje Starlinka sve do Sevastopolja.

Očita namjera je bila potopiti većinu ruske flote usidrene ondje.

Da sam pristao na njihov zahtjev, tada bi SpaceX bio sudonik u velikom ratnom činu i eskalaciji sukoba", napisao je Musk na platfromi X.

There was an emergency request from government authorities to activate Starlink all the way to Sevastopol.



The obvious intent being to sink most of the Russian fleet at anchor.



If I had agreed to their request, then SpaceX would be explicitly complicit in a major act of war and…