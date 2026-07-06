Eksplozija uništila kuću u Beču: Spasili 93-godišnjaka, sumnja se da je sam izazvao detonaciju, a razlog je bizaran

Samostojeća kuća u bečkoj četvrti Floridsdorf potpuno je uništena u snažnoj eksploziji plina koja se dogodila u nedjelju nešto iza ponoći. Jedan muškarac ostao je zatrpan u ruševinama, no nakon zahtjevne akcije spašavanja izvučen je živ te je potom uhićen zbog sumnje da je namjerno izazvao eksploziju.

Prema pisanju austrijskog lista Heute, policija sumnja da je 93-godišnji stanar namjerno izazvao detonaciju u kući u ulici Karl-Benz-Weg, u 21. bečkom okrugu. Nakon spašavanja prevezen je u bolnicu, gdje se nalazi pod policijskim nadzorom.

Eksplozija je potpuno razorila kuću, a požar koji je izbio proširio se i na susjedni objekt. Oštećene su i okolne kuće te više parkiranih automobila.

Na teren je odmah upućena bečka profesionalna vatrogasna postrojba s čak 22 vozila i oko 90 vatrogasaca. Po dolasku su zatekli kuću sravnjenu sa zemljom i ruševine u plamenu, nakon čega su započeli gašenje požara i pregled okolnih objekata.

Posebno zahtjevan dio intervencije bilo je traganje za zatrpanom osobom. Spasilački psi locirali su muškarca ispod ruševina, a njihov nalaz potvrđen je i drugim psima. Potom je tim za akustično lociranje pomoću posebne opreme uspio utvrditi njegovu točnu lokaciju i uspostaviti glasovni kontakt, piše Heute.

Vatrogasci su ručno uklanjali ruševine kako bi ga sigurno izvukli, nakon čega je predan hitnoj medicinskoj službi i prevezen u bolnicu.

Po nalogu državnog odvjetništva 93-godišnjak je uhićen zbog sumnje na namjerno ugrožavanje javne sigurnosti. Istragu o uzroku eksplozije vodi Odjel za vatrogasne istrage bečke kriminalističke policije.

U eksploziji je nekoliko stanovnika zadobilo lakše ozljede, dok su dvije osobe završile u bolnici. Visina materijalne štete još nije utvrđena.

"Živio je sam, no posinak ga je želio izbaciti iz kuće i smjestiti u dom", rekla je osoba bliska 93-godišnjaku za Heute. Vitalni umirovljenik, koji je svaki dan izlazio i još je sam vozio automobil, imao je doživotno pravo stanovanja.