Snažna eksplozija dogodila se u petak poznatom hotelu u centru Havane, razrušila je nekoliko katova. Traga se za ljudima pod ruševinama.

Četiri osobe su poginule, a više je ozlijeđenih nakon snažne eksplozije u hotelu s pet zvjezdica u središtu kubanske prijestolnice Havane, objavili su državni mediji, piše Sky News. Predsjednik države Miguel Diaz-Canel naveo da je eksplozija očito nastala zbog curenja plina.

O governo de Cuba confirma a morte de ao menos duas pessoas na forte explosão de um hotel de luxo no centro da capital Havana. Segundo autoridades, outras 19 pessoas ficaram feridas e estão sendo transferidas para hospitais da região. pic.twitter.com/9j7TDYLb26 — Rádio BandNews FM (@radiobandnewsfm) May 6, 2022



NOW - Explosion at history Hotel Saratoga in Havana, Cuba.pic.twitter.com/uPN9cyLrbA — Disclose.tv (@disclosetv) May 6, 2022



Slike s mjesta događaja prikazuju raznesenu fasadu te oblake prašine i dima. Policija i vatrogasci tragaju za preživjelima.

Hotel je gotovo potpuno uništen, a neke od zgrada pored njega također su oštećene eksplozijom. Uništeni su i autobusi i automobili ispred hotela.

An explosion at a hotel in the center of #Havana, the capital of #Cuba occurred. pic.twitter.com/vAmwnL1ZWX — NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2022

Hotel je preuredila britanska tvrtka nakon pada Sovjetskog Saveza i godinama se smatrao mjestom za posjete vladinim dužnosnicima i slavnim osobama.