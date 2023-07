VIDEO Eksplozija kod zračne baze na jugu Rusije: Grad se nalazi u blizini nezakonito anektiranog Krima

Slike na platformi za slanje poruka Telegram također pokazuju veliki krater u gradu Primorsko-Akhtarsk i stup dima.

Gradonačelnik Krasnodara Veniamin Kondratijev rekao je da se incident istražuje i da nema žrtava.

Video from #Krasnodar Primorsko-Akhtarsk, where the explosion occurred.#RussiaIsCollapsing pic.twitter.com/QIorpAiBLn