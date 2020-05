Dvojica članova TV ekipe Reutersa zadobila su u subotu navečer u Minneapolisu ozljede gumenim mecima koje je ispalila policija dok su snimali prosvjede protiv policijske brutalnosti.

Incident se dogodio pošto su su pripadnici snaga sigurnosti, nedugo nakon početka policijskog sata upali među petstotinjak prosvjednika okupljenih na jugozapadu grada.

Snimke Julija-Cesara Chaveza prikazuju policajca koji cilja izravno u snimatelja dok njegovi kolege ispaljuju gumene metke i bacaju suzavac da bi rastjerali okupljene prosvjednike.

"Policajac kojega snimam okreće se i usmjerava svoju pušku s gumenim mecima izravno prema meni", kaže na snimci Chavez.

Nekoliko trenutaka kasnije Chaveza i Reutersova savjetnika za sigurnost Rodneya Sewarda pogađaju gumeni meci pri snimanju s obližnje policijske postaje.

Na snimkama, koje su napravljene u trenucima dok su se pokušali skloniti, čuje se nekoliko pucnjeva, a Seward viče: "Gumeni metak me pogodio u lice."

Tonight I was shot in the arm and the back of my neck with rubber bullets in the middle of covering the Minneapolis protests. My security advisor was shot in the face; his gas mask protected him.



Here’s what happened: https://t.co/fwwVLAxFIY



Here’s what it looks like: pic.twitter.com/UwSBqpHv5N