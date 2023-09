VIDEO Tragičan pad zrakoplova u Mađarskoj! Dvoje poginulih, među ozlijeđenima i djeca

Dvije osobe su poginule, a četiri su ozlijeđene u padu aviona tijekom aeromitingu u Mađarskoj u nedjelju.

Sve se dogodilo u zračnoj luci Borgond u gradu Szekesfehervaru, nekih 70 kilometara jugozapadno od Budimpešte.

"Na temelju preliminarnih informacija, osim pilota, u zrakoplovu je bio još jedan putnik, a nažalost oboje su izgubili živote na mjestu nesreće", izvijestila je tamošnja policija.

Na tlu su četiri osobe ozlijeđene, uključujući tri s teškim opeklinama, rekli su glasnogovornici nacionalne službe hitne pomoći. Teže su ozlijeđeni žena, muškarac i djevojčica, a dječak je lakše ozlijeđen, piše The Journal.

Društvenim mrežama proširile su se i snimke zrakoplova T-28 Trojan iz 1951. godine koji pada na tlo i eksplodira.

A tragic aviation accident today from Hungary. A T-28 Trojan (HA-RDM) crashed in an airshow at Székesfehérvár, all three onboard were killed. pic.twitter.com/3PZgmZTwmh