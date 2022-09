Dvije su osobe poginule u požaru koji je buknuo zbog velikih vrućina u južnoj Kaliforniji, prisiljavajući stotine stanovnika na bijeg.

Požar je izbio u blizini grada Hemeta jugoistočno od Los Angelesa i zahvatio je više od 1600 hektara veliko područje. Izgorjelo je desetak zgrada, a škole u okolici su zatvorene.

Na evakuaciju je pozvano više od 5000 stanovnika, a vlasti upozoravaju na mogućnost prekida opskrbe električnom energijom.

Također, jedna je osoba hospitalizirana zbog teških opeklina.

"Požar se širio vrlo brzo, prije nego što su vatrogasci uopće stigli na mjesto događaja, rekao je u ponedjeljak Richard Cordova, glasnogovornik vatrogasaca.

Officials say some 4,400 firefighters are battling 14 large fires around California.



Anale Burlew, with the California Department of Forestry and Fire Protection, said the heat and low humidity are further drying out brush and adding to the challenges of battling the wildfires. pic.twitter.com/dNeVAaZHu7