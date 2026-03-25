Dvije saveznice NATO-a pogođene ruskim dronovima: "Čuo se zvuk nalik eksploziji"

Dronovi su se srušili na teritoriju članica NATO-a Latvije i Estonije nakon što su ušli u njihov zračni prostor iz Rusije, priopćile su u srijedu baltičke zemlje.

Latvijski dužnosnici navode da je bespilotna letjelica ušla u njihov zračni prostor u 2:19 po lokalnom vremenu, a nešto više od deset minuta kasnije u jugoistočnoj regiji Krāslava čuo se zvuk nalik eksploziji. Riječ je o području u blizini granice s Rusijom i Bjelorusijom. Na mjestu događaja kasnije su pronađeni ostaci drona.

Istodobno su estonske vlasti izvijestile da je dron oko sat vremena kasnije udario u dimnjak elektrane na granici s Rusijom.

U Rusiji je, prema riječima guvernera Lenjingradske oblasti, izbio požar u luci Ust-Luga nakon napada ukrajinskog drona. Ta luka predstavlja ključno rusko središte za izvoz nafte na Baltičkom moru i nalazi se nasuprot estonske elektrane oštećene u ranim jutarnjim satima, piše Newsweek.

Dan ranije Litva je izvijestila da ju je pogodio dron iz Ukrajine koji je bio usmjeren na ruske energetske resurse.

Estonska glavna tužiteljica Astrid Asi izjavila je da dron nije bio usmjeren prema Estoniji, ali da je istraga u tijeku. U incidentima u Latviji i Estoniji nije bilo ozlijeđenih, a Rusija i Ukrajina zasad se nisu službeno oglasile.

Ovo nije prvi put da dronovi narušavaju zračni prostor NATO-a od početka ruske invazije na Ukrajinu 2022. godine, no takvi incidenti zasad nisu tretirani kao izravni napadi na savez. Prema pravilima NATO-a, napad na jednu članicu smatra se napadom na sve, što služi kao ključni mehanizam odvraćanja.

Većina takvih incidenata dosad se događala u Poljskoj i Rumunjskoj, koje graniče s Ukrajinom, dok su upadi u baltičke države rjeđi. Latvijski ministar obrane Andris Sprūds zbog incidenta je prekinuo posjet Ukrajini i vratio se u zemlju.

U međuvremenu, u Ukrajini se nastavljaju intenzivni napadi. Rusija je u utorak izvela jedan od najvećih napada od početka rata, lansiravši gotovo 1000 dronova u razdoblju od 24 sata. U napadima je poginulo najmanje osam osoba, a pogođeni su i rodilište te lokalitet pod zaštitom UNESCO-a na zapadu zemlje.