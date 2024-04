VIDEO Nesvakidašnja potjera: Središtem Londona protrčala su dva konja i uzrokovala potpunu pomutnju

Dva osedlana konja bez jahača protrčala su u srijedu ujutro središtem Londona. Crni i bijeli konj s crvenim mrljama nepoznatog podrijetla na vratu i prsima uočeni su oko 8:30 ujutro.

Glasnogovornik londonske policije izjavio je kako je policija primila dojavu o tome da nekoliko odbjeglih konja trči gradom te je potvrdio da nije jasno koliko je točno konja odbjeglo.

"Surađujemo s kolegama iz vojske i pokušavamo locirati životinje", dodao je.

