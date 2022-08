Ujedinjenim Arapskim Emiratima protutnjala je pješčana oluja.

Obilna kiša padala je u pet od sedam Emirata koji čine Ujedinjene Arapske Emirate (UAE), a potom je UAE-om protutnjala pješčana oluja i pokazala fascinantnu moć prirode.

Nacionalni centar za meteorologiju UAE-a (NCM) izdao je crvena upozorenja za pojedine dijelove zemlje.

Sandstorm in #Dubai



The storm passed through the UAE on Sunday. pic.twitter.com/froiSheEGR