VIDEO Objavljene nove fotografije iz zrakoplova: Otkiven identitet poginulog putnika, i njegova žena je ozlijeđena

Zrakoplov Singapore Airlinesa koji je u utorak prinudno sletio u Bangkok, tijekom leta je upao u takozvani "zračni džep" u tajlandskome zračnom prostoru prije nego što je naišao na snažne turbulencije, pri čemu je poginuo 73-godišnji muškarac, a sedam je osoba teže ozlijeđeno, rekao je dužnosnik zračne luke.

Vlasti u Bangkoku kažu da je smrtno stradali putnik vjerojatno imao srčani udar dok je zrakoplov, prema alatu za praćenje letova Flightradar24, naglo padao s visine od oko 11 800 metara na 9 950 metara iznad Andamanskog mora na zapadnoj obali Burme. Podaci praćenja leta pokazuju da je letjelica pala više od 1800 metara u samo pet minuta.

A passenger has died, over 30 injured following severe turbulence on Singapore Airlines Boeing 777 flight from London to Singapore. pic.twitter.com/sO9lQDUlXW