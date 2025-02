VIDEO Dron s bojevom glavom pogodio Černobil, objavljena zastrašujuća snimka

Tijekom noći čula se eksplozija na mjestu bivše nuklearne elektrane Černobil, a sada je ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski pojasnio što se dogodilo.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je ruska jurišna bespilotna letjelica s "visokoeksplozivnom bojevom glavom" udarila u sklonište koje štiti uništeni četvrti reaktor.

Zelenski je rekao da je došlo do "značajne" štete, ali razine radijacije nisu porasle i stalno se prate.

Na videosnimci koja izgleda kao napad, a koju je podijelio Zelenski, prikazan je bljesak svjetla, a zatim eksplozija.

Ukrajina je rekla da je Rusija tijekom noći lansirala 133 bespilotne letjelice. Ukrajinska vojska priopćila je da je Rusija lansirala 133 bespilotne letjelice, no 73 su oborene, a 58 ostalih nije doseglo svoje ciljeve, vjerojatno zbog elektroničkih protumjera.

Nije rečeno što se dogodilo s preostala dva drona, no regionalni guverner Odese rekao je da je napad oštetio lučku infrastrukturu.

U napadu nema ozlijeđenih, javlja Sky News .

Ovo je Zelenski napisao o napadu:

"Ruski dron s visokoeksplozivnom bojevom glavom pogodio je noćas sklonište koje štiti svijet od radijacije iz uništenog 4. bloka nuklearne elektrane Černobil.

Ukrajina je izgradila ovo sklonište zajedno s drugim zemljama Europe i svijeta, zajedno s Amerikom – sa svima koji žele stvarnu sigurnost za ljude. Jedina država na svijetu koja može napasti takva postrojenja, okupirati teritorij nuklearnih elektrana i voditi neprijateljstva bez obzira na posljedice je današnja Rusija. A ovo je teroristička prijetnja cijelom svijetu.

Ovaj dron oštetio je sklonište u nuklearnoj elektrani Černobil. Vatra je ugašena. Trenutno radijacija nije povećana i to se stalno prati. Prema prvim procjenama, šteta na skloništu je velika.

Rusija ne mijenja svoju suludu državnu retoriku. A to znači da se Putin definitivno ne sprema za pregovore. On se sprema nastaviti obmanjivati ​​svijet. Zato je potreban zajednički pritisak svih koji cijene život – pritisak na agresora. Rusija mora biti odgovorna za ono što radi", napisao je Zelenski.

