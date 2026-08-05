Pripadnik "Puma" objasnio kako je sa suborcima skinuo srpsku zastavu s Kninske tvrđave

U Kninu se danas obilježava 31. godišnjica vojno-redarstvene opreacije Oluja, a sve na terenu prati reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid, koja se javila uživo u Vijestima u 14h i razgovarala s nekima od sudionika operacije.

Jedan od njih bio je bivši pripadnik "Puma", odnosno 7. gardijske brigade Mario Bilać, koji je među prvima ušao u oslobođeni Knin, a sa suborcima je skinuo sprsku zastavu s jarbola na Kninskoj tvrđavi.

"Zapovjednik Korade (general Ivan Korade, ratni zapovjednik "Puma" op. a.) nam je doslovno naredio: "Nema odmora dok se to ne odradi." Pa i nije nam trebalo o tome govoriti, jer smo i sami bili puni toga, da se to što prije riješi, da taj dio završimo i da idemo dalje", rekao je Bilać, a na konstataciju novinarke da zastavu nije bilo lako skinuti jer je bila zaključana, potvrdio je..

Mislili da će je skinuti za dvije minute, kad ono...

"Tako je. Iskreno, kad smo došli gore, mislili smo: "Nećeš ti, to je sad ono, minut-dva posla, popet će se netko od nas gore i spustiti je dolje." Međutim, kad smo se popeli, pri samom pokušaju smo vidjeli da to nije samo lanac, nego da je plus i katanac, da je ona zaključana, osigurana", rekao je Bilać.

Dodao je da su razmišljali kako lokot maknuti, s obzirom na to da nisu imali nikakvog alata kojim bi ga mogli razvaliti.

"I onda smo naizmjence ja i Jasmin Hadžić i Edvard Baltić, se i penjali svakako, jer pri nekoliko pokušaja samostalno, jednostavno više i nemaš snage. Onda smo se penjali jedan preko drugoga, na leđa", objasnio je Bilać.

Nakon skidanja srpske zastave, razvili su 20-metarsku hrvatsku na zidinama, a Bilać je rekao da se do tog trenutka nije ni znalo da je Hrvatska vojska na tvrđavi.

Knedla u grlu danas dok je dizao zastavu

Bivši pripadnik 72. bojne Vojne policije i predsjednik udruge ZUVVPDR RH Josip Adžić, koji je danas podizao hrvatsku zastavu, rekao je da mu je čast što je bio jedan od odabranih za to.

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"Mogu biti otvoreni, meni je knedla bila u grlu cijelo vrijeme za vrijeme podizanja zastave.

Na pitanje što mu je bilo najteže, rekao je da je to bio gubitak kolega, prijatelja, suboraca i pripadnika postrojbi koji su s njima, rame uz rame, sudjelovali u svim akcijama.

"Mene osobno samo oslobađanje Knina je zateklo na putu prema Benkovcu, gdje smo među prvima, pripadnici 72. bojne policije, ušli s domobranskim postrojbama u grad Benkovac", rekao je Adžić.

Na Kninskoj tvrđavi bila su pročitana imena 245 poginulih i nestalih branitelja, službena ceremonija je završena, a svečanost će se obilježiti i večeras na koncertu na središnjem gradskom trgu.