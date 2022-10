Najmanje 154 osobe su poginule, a više od 149 je ozlijeđeno u stravičnom stampedu koji se u subotu navečer dogodio tijekom festivala Noć vještica u Seulu.

Deseci tisuća ljubitelja zabave okupili su se u subotu u uskim uličicama popularne četvrti Itaewon u južnokorejskoj prijestolnici, na prvoj proslavi Noći vještica nakon strogih covid ograničenja.

Nuhyil Ahammed (32) bio je među okupljenima. IT djelatnik iz Indije živi u blizini i bio je na zabavama za Noć vještica u Itaewonu pet godina zaredom. Do 23 sata bilo je jasno da nešto nije u redu, a Ahammed se našao uhvaćen u ogromnoj gomili ljudi.

"Ljudi su se počeli neopisivo gurati, bilo je poput golemog vala i ništa se nije moglo učiniti", rekao je, dodavši da je u jednom trenutku pao na tlo, ali se uspio probiti kroz gomilu i probiti do stepenica uz rub uličice.

"Bilo je oko 22:20 po lokalnom vremenu kada je situacija postala očajna. Stvorila se neopisiva gužva, ljudi su padali, gušili se, vrištali, bilo je jednostavno previše ljudi", rekao je 32-godišnjak.

"Bio sam na stepenicama i samo sam mogao gledati sve što se događa. Bio sam samo bespomoćan i u šoku gledajući ljude kako se guše", šokirano je ispričao za BBC.

U blizini je bila i Ana, 24-godišnjakinja iz Španjolske, sa svojom prijateljicom Melissom, 19-godišnjakinjom iz Njemačke. Djevojke su bile u baru i pokušale su otići kada su vidjele vozila hitne pomoći kako ulaze u uličicu i policiju koja je molila ljude da se pomaknu kako bi napravili mjesta za mrtva tijela i ozlijeđene.

"Bilo je toliko puno ljudi, a premalo liječnika te su pozvali obične građane da se uključe i pomažu ljudima. Dvojica prijatelja koji su znali tehniku oživljavanja otišli su pomoći", prisjeća se Ana, dodajući da je u jednom trenutku i ona odlučila pomagati slušajući upute koje su joj davali.

"Govorili su mi kako da ljudima držimo glavu i kako da im pomognemo. Pokušavala sam pomoći, ali svi su bili već mrtvi i ništa nismo mogli napraviti. Dvojici prijatelj ljudi su umirali na rukama. Vratili su se u šoku i uplakani jer su pokušali spasiti pet ili šest ljudi, ali svi su im umrli na rukama", prisjeća se Ana.

Bila sam sigurna da ću umrijeti

23-godišnja studentica medicine iz Meksika također je te subote bila na ulicama Itaewona te se našla u gomili ljudi koja ju je skoro zdrobila.

"U jednom trenutku počela sam se osjećati stisnutom gomilom ljudi koja me gurala nizbrdo prema središtu nesreće. Počela sam osjećati težinu tuđih tijela i kako me gnječe. U nekom trenutku moja stopala više nisu dodirivala tlo. Iznad mene je bio čovjek bez svijesti, njegovo tijelo svake sekunde bilo je sve teže i to je utjecalo na moje disanje. Usredotočila sam se na plitko disanje kroz usta, dok sam osjećala kako su mi pluća spljoštena. Ljudi oko mene su vrištali ili dozivali policiju, a onda su postupno utihnuli i nastala je stravična tišina dok su njihova mrtva tijela bila oko mene. Osjećala sam da samo mogu slobodno micati vratom dok mi je ostatak tijela bio sputan. Pomislila sam - ja sam sljedeća. Bila sam sigurna da ću umrijeti. Bila sam potpuno paralizirana. U jednom trenutku nisam osjećala noge. Nisam mogla čak ni pomaknuti nožne prste", opisuje te stravične trenutke za Washington Post.

U jednom trenutku mladić koji je stajao na uzdignutom mjestu zgrabio ju je za ruke i istrgnuo iz gomile. Nakon nekoliko minuta, počela je ponovno dobivati osjećaj u nogama."Na podu oko mene bilo je toliko ljudi bez svijesti il mrtvih da nisam mogla ni hodati", rekla je.Uspjela se nekako vratiti kući, ali u nedjelju je dobila temperaturu i provela je četiri sata na hitnoj, gdje joj je dijagnosticirana rabdomioliza, po život opasno stanje karakterizirano bolovima u mišićima. Ono nastaje kao posljedica ozljede mišića koja može biti direktna i indirektna.

U Velandijinu slučaju riječ je o nogama, mišićno tkivo oslobađa proteine i elektrolite u krv i može oštetiti srce ili bubrege ili uzrokovati trajni invaliditet ili smrt. U petak će liječnici pregledati jesu li bubrezi oštećeni. Govoreći iz svoje sobe u domu u ponedjeljak, rekla je da se bol pojačala. Jedna joj je noga natečena i ljubičasta te ne može cijelo stopalo staviti na tlo dok hoda.

Ministarstvo unutarnjih poslova i sigurnosti priopćilo je da očekuje porast broja poginulih zbog broja ozlijeđenih u teškom stanju.

"Vlada će poduzeti temeljitu istragu o tome što je uzrokovalo ovu nesreću i dati sve od sebe da izvrši potrebne institucionalne promjene kako se takva nesreća ne bi ponovila", rekao je premijer Han Duck-soo na sastanku vladinih dužnosnika o katastrofi. Predsjednik Yoon Suk-yeol proglasio je Itaewon zonom katastrofe.

Vlasti su priopćile da su usredotočene na rekonstrukciju lanca događaja koji su doveli do tragedije i nastoje saznati čija je potencijalna odgovornost za naguravanje.

"Analiziramo snimke video nadzora kako bismo otkrili točan uzrok nesreće", rekao je novinarima glavni policijski istražitelj Nam Gu-jun. "Nastavit ćemo ispitivati još svjedoka, uključujući zaposlenike obližnje trgovine", dodao je.

Ljudi su u ponedjeljak počeli polagali bijele krizanteme i svijeće na mali improvizirani oltar pokraj izlaza stanice podzemne željeznice Itaewon.