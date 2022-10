Najmanje pedeset ljudi doživjelo je srčani zastoj, a strahuje se da su mnogi poginuli u velikom stampedu u Seulu.

Veliki stampedo nastao je u glavnom gradu Južne Koreje tijekom proslave noći vještica. Uznemirujuće snimke objavljene na društvenim mrežama prikazuju žrtve koje leže na pločniku dok ih prolaznici pokušavaju oživjeti.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk