Iranska državna televizija uputila je u petak isprike gledateljstvu jer je dan ranije prikazala par koji je nakratko izmijenio poljubac, javili su lokalni mediji.

Mreža Nasim prikazala je mladi par koji se ljubi nekoliko sekundi dok prolazi ispred kamere postavljene u jednom parku.

Scena je bila dio emisije "skrivena kamera".

Mreža je uputila isprike zbog "pogreške koja je rezultat nepažnje ekipe u produkciji", kaže se u priopćenju koje je objavila agencija Isna.

The show of a kiss between a young man and a woman in the street on the Nasim TV channel, owned by the Islamic Republic of Iran Broadcasting, forced the public relations of this channel to apologize for this "negligence" in a special (1/5) pic.twitter.com/GmhtvZ8Yms