Drama u susjedstvu: Muškarac umro čim je avion sletio, tijelo je na obdukciji

Drama se noćas, sat vremena nakon ponoći, odvijala na aerodromu "Nikola Tesla" u Srbiji. Putniku N. L. (64) pozlilo je čim je sletio i izašao iz aviona, kojim je doletio iz Tunisa.

Liječnici su mu odmah priskočili u pomoć, ali čovjeku nije bilo spasa.

S njim je bila supruga, koja je otkrila kako je njezinu suprugu pozlilo čim je izašao iz aviona. Hitno je primljen u ambulantu, ali unatoč naporima liječnika nije mu bilo spasa.

O slučaju je obaviješteno Više javno tužiteljstvo, koje je naredilo obdukciju.

Kako Telegraf neslužbeno doznaje, na tijelu muškarca nisu uočene ozljede koje bi upućivale na nasilnu smrt.