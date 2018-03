Nakon dojave o zaprimanju sumnjivog paketa, londonska policija evakuirala je sjedište tvtrke Cambridge Analytica te je postavljena i zona iskuljučenja oko zgrade.

Nakon što se konzultantska tvrtka Cambridge Analytica, čije je sjedište u Londonu, našla usred skandala zbog korištenja privatnih podataka 50-ak milijuna korisnika Facebooka kako bi napravili profile američkog biračkog tijela prije američkih predsjedničkih izbora 2016. godine, u četvrtak su prijavili paket sumnjivog porijekla u sjedištu te tvrtke.

Slightly better footage of the Cambridge Analytica bomb threat. Street cornered off, buildings evacuated. pic.twitter.com/mFf5DNrSbI

Londonska policija i interventne službe evakuirale su zgradu New Oxford Streetu te su zatvorene okolne ulice i postavljena je zona isključenja za sav promet i građane.

"U tijeku je istraga i specijalistički timovi su na terenu", izvjestio je medije glasnogovornik londonske policije, a prenosi RT. Zasad nema izvještaja o bilo kakvim ozljedama.

Uredi Cambridge Analytice nalaze se u jednoj od glavnih shopping ulica u središtu Londona.

The scene on Bloomsbury Street, emergency services trying to get through. Cordoned off area towards New Oxford Street. @BBCBreaking @SkyNewsBreak pic.twitter.com/yFh8FQ7h0C