Oko 170 ljudi evakuirano je iz trgovačkog područja u Hong Kongu nakon što je u četvrtak kasno navečer izbio požar u neboderu.

Vatrogasci, njih 250, su se u petak rano ujutro borili s požarom, a plamen se vidio i s druge strane luke Victoria. Ugašen je u petak oko osam sati po lokalnom vremenu.

Skyscraper under construction on fire in Hong Kong. pic.twitter.com/OjTnbEBi9k