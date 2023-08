Basnoslovne cifre! Poznato koliko će turizam napuniti državnu blagajnu: ''Pripremio sam se da je skupo''

Padaju rekordi, ne oni temperaturni već novčani. Prihodi od turizma ove će godine porasti za milijardu i 300 milijuna eura. Ti podaci pokazuju da će prošla godina biti premašena.

Gužve na hrvatskim prometnicama ovoga vikenda, ali i nekoliko vikenda prije govore da bi ovo mogla biti turistički rekordna godina, procjenjuje to i Hrvatska narodna banka, prema njima u državnu blagajnu trebalo bi se sliti oko 14,5 milijardi eura prihoda od turizma ove godine.

U prvih sedam mjeseci 2023. godine ostvaren je blagi rast fizičkih pokazatelja u turizmu u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Tako je broj noćenja stranih gostiju u razdoblju od siječnja do srpnja 2023. bio za 4,3% veći nego u prvih sedam mjeseci 2022., a broj dolazaka stranih gostiju za 11,3%.

Prihodi se broje u miljardama - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Turisti su spremni za trošenje u našoj zemlji, donosi reporter Dnevnika Nove TV Vanja Margetić.

"Poprilično je skupo, ali sam se pripremio za to, provjerio sam cijene, živim u Poljskoj, spreman sam za to", rekao je Michael iz Poljske.

"Digle su se cijene otkad se valjda sve snimilo u Dubrovniku tad su se digle cijene i onda je sve krenulo, kao i svaki primorski grad, mislim Dubrovnik jeste skuplji jer je ekskluziva što bi rekli, ali tako djeluje", rekao je Luka iz Beograda.

Osim iznajmljivača, zadovoljni su i trgovci. Opreza, kažu, itekako ima.

"Možda neki gledaju cijene malo više, neki ne, ali to vam je tu negdje. Pizzete, bureci, kruh to je to", rekao je Sebastijan Rubin, prodavač.

Turisti u Dubrovniku, uglavnom su zadovoljni ljepotama, ali i cijenama.

"Izabrao sam tri zvjezdice iz razloga što više vremena provodim izvan hotela. Moj budžet je između 150 i 170 eura za noć, to je puno skuplje nego u Južnoj Africi, ali nisam u Južnoj Africi, moram biti razuman", rekao je Liron iz Južne Afrike.

Očekivani rast prihoda od turizma mogao bi povećati s ostvarenih 1% BDP-a u prethodnoj godini na 3,2% BDP-a u ovoj godini.

