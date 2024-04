Drama u Americi: Prosvjednici zauzeli zgradu Sveučilišta u New Yorku

Propalestinski prosvjednici na sveučilištu Columbia zauzeli su u utorak zgradu u kampusu u New Yorku, a uprava je ograničila pristup samo na studente koji ondje žive i zaposlenike.

Prosvjednici koji su zaposjeli Hamilton Hall na prozorima su istaknuli transparente na kojima piše "Intifada", arapska riječ za ustanak, izvijestio je CNN.

⚠️BREAKING: Masked students have broken into and stormed Hamilton Hall.



It’s the first building at Columbia University to be occupied.#HamiltonHall #ColumbiaUniversity #universityprotests pic.twitter.com/vQPf1u1qx7

Sveučilište je u ranoj jutarnjoj obavijesti objavilo da je pristup kampusu Morningside ograničen na studente koji ondje žive i zaposlenike koji pružaju osnovne usluge.

Columbia je u ponedjeljak počela suspendirati propalestinske studentske aktiviste koji su odbili ukloniti prosvjedni kamp u njujorškom kampusu nakon što su propali pregovori kojima se tražilo okončanje prosvjeda.

Predsjednica Sveučilišta Nemat Minouche Shafik rekla je da višednevni pregovori nisu uspjeli uvjeriti prosvjednike da uklone desetke šatora postavljenih kako bi izrazili protivljenje izraelskom ratu u Gazi.

Gušenje prosvjeda na Columbiji, u središtu prosvjednih akcija povezanih s Gazom koje su proteklih tjedana zahvatile sveučilišne kampuse diljem SAD-a, događa se nakon što je policija na Sveučilištu u Teksasu u Austinu uhitila desetke studenata koje je napala papar sprejem na propalestinskom skupu.

Inače, isto Sveučilište zauzeto je i 1968. godine tijekom prosvjeda protiv rata u Vijetnamu.