Muškarac koji je u siječnju susjedi ukrao smrznuto meso i 700 kuna, mora na odsluženje zatvorske kazne.

Sud je presudio da Dragec zvan Žiga (41) mora odslužiti 8 mjeseci bezuvjetnog zatvora, jer je susjedi Štefici ukrao meso iz škrinje i 700 kuna s kredenca u kući. Također joj mora platiti i odštetu od 2700 kuna.

U siječnju ove godine Dragec je u selu na križevačkom području došao do Štefičine kuće te razvalio zaključana drvena ulazna vrata te nakon toga ukrao neutvrđenu količinu smrznutog mesa i novčani iznos od 700 kuna.

Štefica je bila kod susjede, ali je vidjela susjeda kako kroz njezino dvorište prema cesti vuče dvije vreće. Kada se vratila kući vidjela je da joj nedostaje 700 kuna, piše Danica.hr.

“Drugi dan otvorila sam poklopac škrinje i počela plakati i dozivati susjede. Ostale su mi unutra vrećice s grahom i šljivama, a nema mesa, s time da sam imala jednu puru, dvije patke, 4 ili 5 kokoši i dvije velike vreće, svaka težine oko 10 kilograma, sa svinjetinom”, ispričala je.

I dok je na policijskom ispitivanju Dragec je sve priznao rekavši kako je uzeo novac i dvije vrećice pune mesa iz škrinje, ali na sudu je imao drugačiju priču.

"Ma to sam policiji rekao bezveze. Nije mi rečeno da me snimaju. Prije davanja tog iskaza, u policijskoj postaji u Križevcima su mi dali Zlatorog pivo, pa je to zbog toga bilo”, rekao je muškarac.