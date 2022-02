Novi krug pregovora o izbornom zakonu BiH završio je - bez dogovora.

U Sarajevu je održan novi krug pregovora o izbornom zakonu u BiH. Za stolom su bili predsjednici pet vladajućih i oporbenih hrvatskih i bošnjačkih stranaka.

Predsjednik SDA-a Bakir Izetbegović kaže da se pozicije polako mijenjanju, a predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović upozorava da je vrijeme za dogovor isteklo.

S Čovićem je nakon pregovora razgovarao reporter Dnevnika Nove TV Mario Jurič kojemu je Čović kazao da je danas bila ''provjera da vide koliko su blizu bili u Neumu''.

Hoće li se pomaknuti datum izbora?

''Činjenica da su, barem partneri iz SDA-a, uzeli još tri-četiri dana da oni sa svojim ekspertima provjere ono što smo dogovarali u Neumu. Mi smo rekli 'vi provjerite, a mi idemo dalje''', otkrio je i dodao da je sve trebalo već biti završeno.

Na pitanje o pomicanju datuma izbora Čović odgovara da treba najprije vidjeti tko uopće to traži. ''Ako bi mi bili jako blizu dogovora u narednih nekoliko dana pa da tražimo neka pravna rješenja, jer ovo što mi dogovaramo je tehničke prirode, i u načelu dogovorimo što želimo u izbornom zakonu, onda bi to možda i imalo smisla. Ali što se tiče Hrvatske demokratske zajednice i HNS-a za to nema razloga'', rekao je.

Kada je riječ o kritikama na njegovo sudjelovanje u skupštini Republike Srpske za koje mu se zamjera što nije spomenuo prognane Hrvate, Čović da se ta tema nije niti spominjala.

''Mi danas brinemo o onima koji trebaju ostati ovdje. Jer riječ o povratku u zadnjih 20 godina je izgubila smisao ako ste posljednjih osam izgubili 1,8 milijuna stanovnika u Bosni i Hercegovini, tako da bi to bilo jedan politički populizam'', kaže i dodaje da je otišao u Banja Luku kako bi zaštitio Hrvate koji su tamo ostali.

