"Ovo je zaista radostan dan, glumica filmova za odrasle suočila je tog čovjeka s istinom": Prijateljica Stormy Daniels zadovoljna presudom

Odvjetnik Clark Brewster u petak je prenio kako se njegova klijentica, Stormy Daniels, osjećala nakon izricanja presude bivšem predsjedniku i aktualnom predsjedničkom kandidatu Donaldu Trumpu.

"Shvatila je da je sve napokon gotovo, preplavile su je emocije", rekao je odvjetnik Brewster.

Osvrnuo se i na najavu Trumpova odvjetnika Todda Blanchea kako će u žalbi na presudu uložiti i prigovor na svjedočenje Daniels rekavši da je njezino svjedočenje "bilo jasno" te da su njegovu klijenticu "imali priliku unakrsno ispitivati tijekom svjedočenja".

Pročitajte i ovo Neviđeno u SAD-u Hoće li Trump ići u zatvor? Stručnjaci objašnjavaju može li nastaviti utrku za Bijelu kuću i kakvu kaznu može očekivati

"Ovo je sretan dan"

Prijateljica Daniles i glumica u filmovima za odralse, Alana Evans, izjavila je za CNN kako obje osjećaju da je sve što su prošle opravdano presudom Trumpu.

"Ovo je radostan dan", rekla je Evans.

"Društvo nas je vidjelo kao vjerodostojne. Na neki način to je dirljivo jer nas mnogi osuđuju zbog onoga što jesmo i naših prošlosti. Često nam se to baca u lice, no to nije ono što mi jesmo kao ljudi", dodala je.

Pročitajte i ovo Borba za novi mandat VIDEO Ovome se nije nadao! Trump izviždan na stranačkoj konvenciji: "Ako želite izgubiti, nemojte me podržati"

"Zaista sam sretna jednostavno zato što presuda znači da je na kraju dana glumica filmova za odrasle istupila i tog čovjeka suočila s istinom", zaključila je Evans.