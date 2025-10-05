Trump objavio: "Sve smo bliže kraju ove katastrofe..."

Uoči sastanka predstavnika Izraela i Hamasa koji bi se trebao održati u ponedjeljak u Egiptu, američki predsjednik Donald Trump objavio je u subotu na svojoj društvenoj mreži Truth Social da je Izrael pristao na "početnu liniju povlačenja" iz Gaze te da se čeka potvrda Hamasa.

"Nakon pregovora, Izrael je pristao na početnu liniju povlačenja koju smo podijelili s Hamasom. Kada Hamas potvrdi, prekid vatre će odmah stupiti na snagu, započet će razmjena talaca i zatvorenika, a mi ćemo stvoriti uvjete za sljedeću fazu povlačenja", izvijestio je Trump.

Dodao je kako bi to značilo približavanje "kraju ove 3000 godina stare katastrofe".

Početna linija povlačenja, prema Trumpovoj karti koju je objavio, prikazuje približne izraelske linije kontrole u Pojasu prije velike ofenzive na grad Gazu, koja je započela prošlog mjeseca. U to vrijeme, IDF je držao oko 70 posto teritorija Gaze, što znači da bi IDF nastavio održavati prisutnost u južnom dijelu Gaze, Rafahu i Khan Younisu, te u velikim dijelovima sjevernog dijela Pojasa zajedno sa svojom tampon zonom u drugim dijelovima teritorija, navodi Times of Israel.

Ova informacija dolazi uoči sastanka predstavnika Izraela i palestinske terorističke organizacije Hamas koji bi se, na poziv Egipta, trebao održati u toj zemlji u ponedjeljak, a na kojem će se razgovarati o razmjeni izraelskih talaca u Gazi za palestinske zatvorenike u Izraelu. Mjesto sastanka nije objavljeno.

Prije Trumpove objave, putem video poruke se u subotu navečer obratio izraelski premijer Benjamin Netanyahu poručivši da u narednim danima očekuje povratak svih talaca koje Hamas drži u Gazi. Odbacio je tvrdnje kritičara koji kažu da je Hamas bio spreman to učiniti prije godinu ili čak dvije godine bez potpunog povlačenja IDF-a iz Gaze. "To je laž. Ono što je dovelo do promjene stava Hamasa bio je isključivo vojni i diplomatski pritisak koji smo izvršili", dodao je.

Zahvalio je i svojem "dragom prijatelju predsjedniku Trumpu" na vojnoj podršci Izraelu. Poručio je i kako je svom pregovaračkom timu, kojeg predvodi ministar za strateška pitanja Ron Dermer, rekao da odu u Kairo kako bi utvrdili "tehničke detalje" oslobađanja talaca.

U drugoj fazi sporazuma, naglasio je, "Hamas će biti razoružan, a Pojas Gaze demilitariziran".

Prema izvorima bliskim Hamasu, islamistička skupina već je planirala poslati delegaciju u Egipat u nedjelju navečer kako bi razgovarala o mirovnom planu. Hamas je izjavio da je u osnovi spreman predati sve žive i preminule taoce. Međutim, to je uvjetovano puštanjem palestinskih zatvorenika iz izraelskih zatvora, kako je navedeno u mirovnom planu, i "osiguravanjem odgovarajućih uvjeta za razmjenu na terenu", iako ti uvjeti nisu dalje precizirani.

Trenutno je 48 talaca u rukama islamističkih skupina, a prema izraelskim informacijama 20 talaca je još uvijek živo.