Bivši američki predsjednik neki dan je Putinove poteze nazvao "genijalnim", a danas je rekao da se ovo ne ni trebalo događati.

Donald Trump javio se u program Fox Newsa i rekao kako je ruska vojna invazija "tužna stvar za cijeli svijet".

Dodao je i da se takvo što ne bi dogodilo za vrijeme njegove administracije.

"Ovo je nešto što se nije trebalo dogoditi. I ne bi se dogodilo za vrijeme moje administracije. Ovo je vrlo tužna stvar za svijet, za zemlju, a najviše za brojne ljude koji će nepotrebno poginuti", dodao je Donald Trump, prenosi CNN.

Dan prije Trump je hvalio poteze Vladimira Putina, nazvavši njegovo priznanje separatističkih pokrajina genijalnim.

"Gledao sam jučer televiziju i rekao 'ovo je genijalno'. Putin proglašava velik dio Ukrajine nezavisnim. Pa to je divno", govorio je u radijskoj emsiji.

"Rekao sam 'kako je to pametno'. I on će tamo krenuti i biti mirotvorac. To je najbolja mirovna misija. Mogli bismo i mi tako na južnoj granici", govorio je bivši američki predsjednik, dodajući da je Putin vrlo, vrlo pametan te da ga on zna vrlo dobro.

Razvoj događaja iz minute u minutu pratite OVDJE.